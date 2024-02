Cisterna, nuovo sopralluogo nella villetta del duplice femminicidio

CISTERNA – Nuovo sopralluogo questa mattina nella villetta del quartiere San Valentino a Cisterna dove lo scorso 13 febbraio sono state uccise da Christian Sodano Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato. Hanno partecipato il sostituto procuratore titolare dell’indagine Valerio De Luca, gli investigatori della squadra Mobile di Latina e anche i legali della difesa di Sodano, oltre all’avvocato che assiste la famiglia delle due donne.

All’esito del sopralluogo il pm si è riservato di compiere ulteriori indagini balistiche sui colpi esplosi dall’arma di Sodano, nove secondo la ricostruzione. Madre e figlia, sono state colpite con i proiettili della pistola d’ordinanza del finanziere 27enne nel salone dell’abitazione dove gli investigatori hanno trovato i due corpi. Mentre Sodano sparava Desirèe, ex fidanzata di Sodano e figlie e sorella delle due vittime, era chiusa in bagno da dove è riuscita a fuggire scappando prima in camera della sorella e poi dalla finestra. E’ riuscita così a scampare dalla furia omicida di Sodano.

Domani, giovedì 22 febbraio, a Cisterna si svolgeranno i funerali delle due vittime.