Conferenza dei Sindaci sulla Sanità, Mantini: «Affrontare al più presto la programmazione dell’Assistenza Territoriale»

CISTERNA – «È necessario al più presto pianificare una nuova Conferenza dei Sindaci sulla Sanità per la programmazione dell’Assistenza Territoriale. Noi ci contiamo, e parlo a nome dell’intera comunità di Cisterna. Per sopperire all’affollamento del Pronto Soccorso dell’ospedale Goretti di Latina non può che esserci la presa in carico dei pazienti fragili, cronici, dei pazienti anziani, per fare un filtro a livello territoriale, dopo la trasformazione dei Punti di Primo Intervento (PPI) in Punti di Assistenza Territoriale (PAT) per dare certezze ai cittadini, in relazione alle emergenze-urgenze del territorio». Lo dichiara in una nota il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini all’indomani della conferenza dei sindaci sulla sanità nel corso della quale il Presidente della Regione Francesco Rocca ha illustrato la programmazione.

Per Mantini “l’offerta residenziale della Casa della Comunità darà risposte concrete ai nostri cittadini che hanno la necessità di essere assistiti in strutture a loro vicine” e aggiunge: “Abbiamo avuto contezza che entro la fine del prossimo mese, la ASL andrà a deliberare l’approvazione dei progetti definitivi di queste strutture, una delle quali, lo ricordo, nascerà a Cisterna nel quartiere San Valentino. La medicina di prossimità è, infatti, l’unica strada da percorrere. Dobbiamo affrontare il tema dell’Assistenza Territoriale una volta per tutte: non in maniera teorica, ma pratica. E proprio per la sua pragmaticità ringrazio il Presidente della Regione Lazio Rocca, e la Sindaca di Latina Celentano che ha indetto la Conferenza. Ringrazio infine il Direttore generale della ASL di Latina, dottoressa Cavalli, per il rapporto di collaborazione che ha saputo costruire con noi Sindaci in questi anni».