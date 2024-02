Conoscere meglio l’Ue, al via il progetto della Provincia di Latina con l’Istituto Spinelli

LATINA – Aiutare i giovani a conoscere meglio l’Europa, o a scoprirla, calandosi nelle sue istituzioni, seguendone il corso della storia iniziato proprio sull’isola pontina di Ventotene e cogliere le opportunità che offre. E’ lo scopo di un Protocollo d’Intesa firmato oggi pomeriggio dalla Provincia di Latina con l’Istituto di Studi Federalisti “Altiero Spinelli” per il “Progetto – Educazione Civica Europea” rivolto agli studenti dell’ultimo biennio degli Istituti Secondari di secondo grado del territorio.

“Non vogliamo essere solo costruttori e manutentori di edifici scolastici, ma anche contribuire, a formare le coscienze delle nuove generazioni che sono nate in un’Europa già molto più integrata, basti pensare che sono nati quando c’era la moneta unica la moneta unica – ha spiegato nella Sala Loffredo in Via Costa dove è avvenuta la firma, il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – Vogliamo migliorare la conoscenza delle istituzioni, il rafforzamento della coscienza di appartenenza europea, ma anche la divulgazione delle opportunità di crescita formativa e professionale che l’Europa dà e che purtroppo oggi sono conosciute da una minoranza”.

Il progetto è anche un invito alla partecipazione dei più giovani alle Elezioni Europee che si avvicinano (l’8 e il 9 giugno).

“Cominceremo le attività con la Festa dell’Europa, il 9 maggio a Ventotene e cercheremo di fare un viaggio nelle istituzioni e nella storia dell’integrazione europea, impersonando loro stessi i processi legislativi a livello di Parlamento Europeo e di Consiglio, portando una selezioni di loro a Bruxelles. Sarà anche uno stimolo alla partecipazione, le prossime elezioni saranno le decime, il Parlamento Europeo ha un ruolo nelle nostre vite e la partecipazione è fondamentale, il voto amplifica la portata democratica di questa nostra opportunità che abbiamo di decidere non solo la politica nazionale ma anche quella europea”, sottolinea il direttore dell’Istituto Spinelli Mario Leone.

“La Provincia contribuirà al progetto anche attraverso uno sportello che sarà aperto presso la Provincia, che sarà gestito dall’Istituto Spinelli con i ragazzi, e che non farà solo informazione ma seguirà gli studenti con l’obiettivo di far cogliere loro le opportunità che arrivano dalla partecipazione a progetti e bandi europei” – ha sottolineato il consigliere provinciale Luca Magliozzi che ha seguito da vicino il lavoro preparatorio del protocollo d’intesa e che confida nella possibilità in futuro di vedere aperto sul territorio un centro EUROPE DIRECT.

Toccherà ai dirigenti scolastici il successo dell’iniziativa.