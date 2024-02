Distretto socio – sanitario Latina 2, presentato in Comune a Sabaudia il Piano Sociale di Zona

SABAUDIA – Presentato oggi in aula consiliare a Sabaudia il Piano Sociale di Zona per il triennio ‘24/’26. L’incontro del Comitato dei Sindaci del distretto socio – sanitario Latina 2 ha avuto come obiettivo quello di definire e individuare il fabbisogno degli interventi sociali rivolto ai pazienti con disabilità croniche gravi, agli anziani, alle famiglie e minori in situazioni di disagio, all’assistenza domiciliare socio educativa e a tutti i cittadini appartenenti all’area del bisogno.

L’analisi del fabbisogno contenuta nel documento esaminato stamane è stata stila dall’Ufficio di Piano del distretto, tenendo in considerazione l’anno ’23, anche al fine di individuare e definire in sede congiunta gli obiettivi prioritari da perseguire a breve-medio termine.

Modificato anche un articolo della convenzione riguardante l’attuazione del sistema di servizi e interventi in ambito distrettuale per il contrasto e la prevenzione alla violenza di genere e domestica.

All’incontro oltre al sindaco di Sabaudia Alberto Mosca, presente anche l’assessore Michele Nasso di Latina, l’assessore Pia Schintu di Sabaudia, l’assessore di Pontinia Simone Orelli e il direttore del distretto Ausl Latina 2, Giuseppina Carreca.

Per l’approvazione del Piano Sociale di Zona per il triennio ‘24/’26 bisognerà attendere la prossima seduta del distretto dopo che ciascun Comune avrà effettuato la propria valutazione, alla luce degli obiettivi da raggiungere.