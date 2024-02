Duemila runners alla Legea Maratona Maga Circe. Inaugurato a Sabaudia l’Expo

SABAUDIA – È stato inaugurato l’Expo della Legea Maratona Maga Circe – Campionato Italiano Individuale Assoluto di Maratona alla presenza di autorità e di tantissimi studenti. E’ stato il presidente nazionale Fidal Stefano Mei a tagliare il nastro dando il via alla giornata celebrativa della società organizzatrice “In Corsa Libera” capitanata da Davide Fioriello.

Presenti tanti esponenti del mondo sportivo e non, tra cui Michele Sciscioli Capo Dipartimento delle Politiche Giovanili, Nicola Procaccini Europarlamentare, Nicola Calandrini Senatore della Repubblica, Juri Morico Presidente Nazionale Opes aps, Alessandro Londi Segretario Generale Fidal. Sono accorsi inoltre, Vittorio Sambucci Consigliere Regionale del Lazio, Felice Capponi Assessore allo Sport del Comune di San Felice Circeo, Massimo Mazzali Delegato allo Sport del Comune di Sabaudia, Riccardo Viola Presidente Regionale Coni Lazio. Insieme a tutti loro si è tenuta la tavola rotonda “Giovani, Sport, Scuola per un futuro migliore” che ha coinvolto tanti ragazzi degli istituti scolastici intervenuti per l’evento.

E ora l’attenzione è tutta concentrata sui duemila atleti attesi all’evento che radunerà i più forti d’Italia a caccia del titolo tricolore, oltre che top runners internazionali che giungeranno a Sabaudia e San Felice Circeo richiamati dal fascino della gara. In programma tre distanze competitive 10, 28, 42.195 km ed una Family Walk gratuita di 2 km.

L’EXPO’ – L’Expo, novità indiscussa di questo 2024, sarà la casa dei runners per tre giorni in Piazza del Comune a Sabaudia. Un programma ricco di appuntamenti alla presenza di esponenti del mondo sportivo, istituzioni e giovani studenti degli istituti Orsolini Cencelli, Giulio Cesare, Da Vinci San Felice Circeo. Oltre al ritiro dei pettorali e pacchi gara, sono stati presentati i partner e le gare amiche tra cui: Strasimeno, Corsa del Ricordo, We Run Latina, Pedagnalonga, Vegan Power Team, Tabella Falcone; inoltre Bianchi Assicurazioni Sabaudia Assicurazioni. Nella prima giornata la tavola rotonda “Il Mondo dello Sport” con i relatori: Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca, il Delegato allo sport del Comune di Sabaudia Massimo Mazzali, l’Assessore allo Sport del Comune di San Felice Circeo Felice Capponi, il Direttore ICS Ludovico Mazzolin, il Presidente Opes aps Juri Morico e Sonia La Rocca Delegata per conto dell’Assessore Regionale allo Sport Elena Palazzo, Claudio Barbaro Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Sabato 3 febbraio si prosegue dalle 10 alle 20 ritiro dei pettorali e pacchi gara. Dalle 16 alle 16.30 presentazione dei pacer. Dalle 16.30 alle 17 presentazione atleti elìte. Dalle 17.30 alle 18.30 presentazione percorsi di gara e alle 18 la presentazione del libro “Sulle Orme di Circe. Storie di vita e di sport all’ombra della Maga” di Stefano Orsini. Domenica ancora ritiro pettorali dalle 6.30 alle 7.30 per gli atleti della 28 e della 42km e fino alle 8.30 per gli atleti della 10 km. Alle 9.30 al via tutte le gare con la partenza in differita tra Sabaudia per la corta e la Family Walk e San Felice Circeo con le lunghe distanze. Dalle ore 11 premiazioni.

L’Expo sarà anche sede del baby parking gratuito che con il personale qualificato per tutto il tempo della gara, intratterrà i bambini e consentirà ai genitori di correre in spensieratezza.

LO START – Lo start sarà dato dunque domenica alle ore 9.30 dal porto di San Felice Circeo per la 28 km e la maratona, luogo presso il quale gli atleti saranno condotti con le navette dell’organizzazione. In contemporanea al via a Sabaudia la 10 km e la Family Walk di 2,5 km quest’ultima novità gratuita aperta a tutti, anche agli amici a quattro zampe. E via alla scoperta dei territori incantanti della Maga Circe, lungo la costa marittima affiancando il mare, le dune, Torre Paola, fino ad arrivare alla Piazza del Comune di Sabaudia. Non mancherà lo spettacolo grazie alla banda musicale del Comune di San Felice Circeo che accompagnerà l’avvio della corsa. Gli atleti durante il tragitto saranno poi intrattenuti a suon di musica in diversi tratti, delle auto del Team Cris Hi-Fi. Confermati anche quest’anno il servizio docce post gara gratuito presso il Palazzetto dello Sport di Sabaudia “Antonio Vitaletti” in viale Conte Verde, il servizio deposito bagagli per gli atleti partecipanti alla 42.195 km ed alla 28 km. Non solo sport, ma anche tante attività collaterali, alla scoperta dei magnifici luoghi che contornano lo scenario delle gare e che animeranno i giorni pre gara con un fitto calendario eventi grazie alla collaborazione con realtà locali tra cui: La Filibusta Pontina, Meraviglia Aps, Istituto Pangea ETS, Proloco San Felice Circeo, Proloco Sabaudia, Fondazione Marcello Zei Onlus e Vegan Power Team.

