Elezioni provinciali 2024, il Pd presenta la lista dei suoi candidati

LATINA – Il Partito Democratico della provincia di Latina ha presentato questa mattina la sua lista dei candidati al Consiglio Provinciale per le elezioni di secondo grado che si terranno il 10 marzo alle quali voteranno i Sindaci e i Consiglieri Comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia.

“Anche se la riforma delle Province non si è mai conclusa completamente – si legge in una nota – questi Enti conservano, tuttavia, deleghe importanti come la viabilità provinciale, valorizzazione

ambientale, rete ed edilizia scolastica, controllo dei fenomeni discriminatori su lavoro e pari opportunità e molto altro. Temi sui quali, come PD, abbiamo cercato di dare sempre un contributo rilevante e concreto a partire dall’Approvazione del “Protocollo per la sicurezza e la regolarità negli appalti pubblici” di cui andiamo molto fieri e che rappresenta una buona pratica italiana a cui tante amministrazioni locali stanno aderendo”.

Nella lista figurano i nomi dei consiglieri comunali Ennio Afilani di Cori, Daniela Fiore di Latina, Luca Magliozzi di Formia, Renio Monti di Cisterna, Simone Orelli di Pontinia, Lorena Perozzo, Prossedi, Sabrina Pistilli di Cori, Antonella Quattrocchi di Cisterna e Emilio Rossi di Priverno.

“Ringrazio di cuore i nostri Sindaci, amministratori locali e dirigenti di partito per averci aiutato a costruire una lista competitiva e generosa con candidate e candidati pronti a cimentarsi in questa

competizione con grande spirito di servizio e impegno per il raggiungimento di un buon risultato collettivo – scrive il segretario provinciale Omar Sarubbo – . Ci siamo e ci saremo, per una provincia che ha bisogno di crescere, investire, valorizzare le proprie vocazioni dentro l’irrinunciabile impegno di salvaguardia ambientale”