Esplode una bombola del gas, paura e sette feriti alla periferia di Terracina

TERRACINA – Paura e feriti nell’esplosione di una villetta bifamiliare alla periferia di Terracina. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Terracina intervenuti sul posto venerdì 9 febbraio è stata una fuga di gas a causare la deflagrazione e il crollo di una parte dell’edificio. Spaventosa la scena che si sono trovati davanti i soccorritori arrivati poco dopo le 19 in via Ponte di Ferro, vigili del fuoco e più ambulanze del 118. Alcuni dei feriti erano sotto le macerie del tetto venuto giù, le pareti proiettate all’esterno.

Nei momenti concitati dell’intervento si era pensato ad una bombola del gas, perché la zona non è servita dalla rete, ma si è poi appurato che l’abitazione è servita da un bombolone alimentato a Gpl che si trova all’esterno della casa. La fuga di gas invece si è verificata all’interno dell’abitazione che deve essersi saturata nei momenti precedenti lo scoppio.

Tra i feriti, inizialmente se ne erano contati sette, ma il bilancio definitivo è di cinque, la più grave è una donna elitrasportata in codice rosso a Roma, si trovava nella zona della casa più vicina al punto di deflagrazione. La donna non corre pericolo di vita, ma ha perso un dito e ha riportato ustioni al viso. Soccorsi anche gli altri familiari e i vicini di casa.

OGGI IL SOPRALLUOGO -L’abitazione al civico 54 di Via Ponte di Ferro è stata dichiarata inagibile e l’immobile è stato sequestrato. Tutti i residenti, tre famiglie, hanno trovato ospitalità autonomamente, mentre per una persona si è provveduto a trovare un posto letto. Inagibile anche un corpo di fabbrica esterno, una sorta di dependance in cui vivevano altre persone. La sequenza di quanto accaduto viene ricostruita in queste ore grazie alla indagini dei militari guidati dal tenente Massimo Marenna che nella mattinata effettueranno un sopralluogo coadiuvati dagli esperti dei vigili del fuoco.

