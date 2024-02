Fiamme sulla spiaggia di Sant’Agostino a Gaeta, in fumo due stabilimenti

GAETA – Fiamme alte nella notte sul lungomare di Gaeta dove è andata a fuoco un’attività balneare della piana di Sant’Agostino e un’altra è stata danneggiata. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, è divampato per ragioni che sono ancora in corso di accertamento, prima nello stabilimento Onda Blu, distruggendolo, poi si è propagato alla struttura confinante, Le Dune, causando ulteriori danni. Si tratta in entrambi i casi di attività con allestimenti in legno, tendaggi e metallo, dotate di servizi e area ristoro, la prima di circa 200 mq quasi totalmente inceneriti.

Dopo l’allarme lanciato al Nue 112, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Gaeta che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e i carabinieri che stanno svolgendo le indagini sulle cause. Nessuna ipotesi al momento è esclusa. I danni registrati sono ingenti.

IL VIDEO