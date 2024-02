Formia, controllate due attività di ristorazione. Riscontrate irregolarità

FORMIA – La Polizia di Formia insieme alla ASL Dipartimento di Prevenzione Servizio PeSal, nella giornata di venerdì, ha sottoposto a controllo amministrativo alcune attività commerciali nel comune di Formia. In particolare controllati 2 esercizi commerciali, nel centro cittadino Formiano, nel quartiere Torre di Mola. Tali controlli sono stati svolti, in particolar modo, nei confronti di alcune attività di ristorazione, per verificare il corretto utilizzo e la tenuta delle licenze, delle autorizzazioni amministrative, nonché il rispetto delle norme in materia sanitaria e la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. All’esito degli accertamenti, si sono riscontrate alcune irregolarità amministrative e violazioni in materia penale, per le quali sono in corso approfondimenti e provvedimenti e segnalazioni all’Autorità giudiziaria.