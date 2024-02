La Gianotrail 2024 passa dal Sentiero del Crinale

FORMIA – Come vuole la tradizione, il “Grande Slam Natalino Nocera” ripartirà dal Gianotrail, la suggestiva gara podistica all’interno del Parco di Gianola e Monte di Scauri, inserito nel Parco Regionale Riviera d’Ulisse. La 32esima edizione del fitto calendario di corse targate Uisp avrà inizio domenica 18 febbraio con la manifestazione organizzata dall’Atletica Olimpic Marina del presidente Franco Morlando.

PIU’ RIPIDA E DIRETTA – Quest’anno si è arrivati alla tredicesima edizione di un evento caratterizzato da un percorso affascinante, leggermente variato rispetto al passato grazie alla disponibilità del “Sentiero del Crinale”: accedendo alla zona costiera e prima di tornare nel bosco si affronterà una salita impegnativa ma decisamente stimolante per gli atleti. Bisognerà fare i conti con tratti particolarmente fangosi, vista la pioggia dei giorni scorsi, e andranno attraversati sentieri stretti con l’insidia di qualche pietra di troppo sul fondo. Sarà quindi un percorso più difficile ma allo stesso tempo più lineare e veloce, caratteristiche sempre ben gradite dai podisti. Anche per questo si è subito registrato il sold out nelle iscrizioni, con la soglia dei 250 iscritti subito raggiunta.

Il ritrovo è fissato dunque per domenica alle 8 all’Ecopoint del Parco di Gianola, mentre lo start scatterà alle 10 e un’ora dopo prenderà il via la passeggiata. Ulteriori informazioni sul sito uisplatina.it

Ci sarà anche la camminata sportiva di 7 chilometri, coordinata dagli specialisti Laura Pesce e Michele Tomao.

Le premiazioni riguarderanno come di consueto le prime tre società, i primi tre e le prime tre della classifica generale, i primi tre delle categorie maschili e le prime 30 donne classificate oltre il podio degli assoluti.

L’organizzazione del Gianotrail ha ricevuto il contributo dell’Ente Parco Riviera d’Ulisse, dei Comuni di Formia e Minturno, della Pro Loco e della Protezione Civile di Minturno e naturalmente di tanti volontari.