Furto aggravato, madre e figlia fermate dai Carabinieri di Terracina

TERRACINA – Mamma e figlia sono state denunciate dai Carabinieri di Terracina per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito. Le indagini dei Carabinieri sono partite dalla denuncia sporta da donna di 35 anni e grazie alle immagini delle telecamere della zona, si è potuto accertare che la 16enne aveva rubato una carta di credito dal portafoglio della vittima e insieme alla madre avevano prelevato circa 600 euro da uno sportello bancomat di Priverno.

Sempre Terracina un uomo residente ad Anzio di nazionalità polacca è stata denunciato per furto aggravato. L’uomo, infatti, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti, è ritenuto responsabile di aver rubato una borsa di proprietà di una cittadina venezuelana di 21 anni residente a Terracina, lasciata incustodita su una sedia all’interno di un bar. All’interno della borsa oltre ad effetti personali, vi erano 100 euro in contanti, varie carte di credito, documenti di riconoscimento e buoni regalo per un importo di 700 euro circa. La refurtiva interamente recuperata, veniva riconsegnata all’avente diritto.