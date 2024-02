Gabriele Carraroli concede il bis nel 24esimo “Corriamo a Monte San Biagio”

MONTE SAN BIAGIO – Gabriele Carraroli si è confermato il re della riuscitissima “Corriamo a Monte San Biagio”, andata in scena ieri (domenica 25 febbraio) con partenza dall’area antistante la stazione ferroviaria “Monte San Biagio – Terracina Mare”. Nella 24esima edizione dell’evento, organizzato dall’Olimpia Lazio e valido come seconda tappa del Grande Slam Uisp “Natalino Nocera”, il portacolori del Centro Fitness Montello ha percorso gli 11 chilometri previsti con un tempo di 36’57’’, imponendosi su altri due nomi illustri del panorama podistico: Diego Papoccia dell’Atletica Ferentino (37’23’’) e Pasquale Rutigliano della Bitonto Runners (37’51’’). Tra le donne si è imposta invece Francesca Maniaci dell’Atletica Marcianise (41’58’’), davanti a Pamela Gabrielli della Runforever Aprilia (45’21’’) e a Roberta Andreoli della Podistica Avis Priverno (48’03’’). Un capitolo a parte nelle premiazioni, svoltesi alla presenza del sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale, ha riguardato le società, per le quali è stato previsto un rimborso sui costi di iscrizione con il raggiungimento del requisito minimo di 15 arrivati, 10 in caso di realtà provenienti da fuori regione o da oltre 100 chilometri. Ad imporsi con 18 atleti giunti al traguardo è stato il Running Club Latina, seguito da Atletica Ceccano (17) e da Nuova Podistica Latina (16). La cerimonia ha previsto anche un particolare premio per il vincitore della categoria L65, alla quale apparteneva anche Alberto Petrilli, indimenticato componente dell’organizzazione: il “Memorial” a lui dedicato è andato ad Antonio Iacolare della Run For Love. Premi anche ai primi tre e alle prime tre del lungo elenco del donatori Avis. Il presidente della sezione locale Pio Savilli ha consegnato un riconoscimento a Claudio Moretti, Giovanni Battista Visca, Giovanni Fabietti, Liliana Mirabella, Loredana Santoro ed Elisa Fabietti. Il “Corriamo a Monte San Biagio”, supportato dallo staff del Comitato Territoriale Uisp di Latina con il presidente Andrea Giansanti regolarmente schierato tra i partecipanti, ha potuto contare anche sulla presenza di un nutrito gruppo di iscritti alla “Camminata”, coordinata dagli specialisti Laura Pesce e Michele Tomao. Complessivamente si è arrivati a registrare oltre 350 presenze, un numero di tutto riguardo per l’Olimpia Lazio, mobilitata per curare ogni minimo dettaglio di un appuntamento destinato a crescere e a ritornare ai 500 partecipanti del periodo pre-pandemia. Archiviato questo nuovo successo, l’Uisp è già al lavoro per la prossima tappa: il 10 marzo si corre a Vallecorsa per la seconda edizione della “Sgambettata di San Giuseppe”.