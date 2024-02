Giuseppe Fiorello e una Drag a Latina per i 10 anni di Arcigay Seicomesei

LATINA – Arcigay Latina – Seicomesei festeggia i 10 anni di attività e lo fa con tre momenti culturali in programma la prossima settimana, il 13, 14, 15 febbraio: un film, una nuova sede e un libro da leggere insieme.

Si comincia martedì al cinema Corso, con la proiezione di “Stranizza d’amuri” alla presenza del regista Giuseppe Fiorello che dialogherà con il pubblico.

Mercoledì 14, per il compleanno dell’associazione sarà inaugurata la nuova sede in via Saffi dove gli attivisti accoglieranno (alle 20) Silvana della Magliana, la drag seconda classificata al Drag Race Italia. Infine, per chiudere. giovedì 15 si terrà la maratona di lettura dell’ultimo libro di Michela Murgia, “Dare la vita” “un incontro – spiegano gli organizzatori – per ascoltare e dare voce a parole nuove che intendiamo dire e capire, sulle differenti declinazioni di maternità, sui corpi negati, sull’affettività e le relazioni”. Leggeranno fra gli altri Alice Urciuolo, Pietro Turano, Melania Maccaferri.