Il ministro Valditara a Latina visita IIS San Benedetto: “Un’eccellenza che va valorizzata”

LATINA – Il Ministro dell’istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha vistato oggi l’istituto Agrario-alberghiero “San Benedetto” di Latina. Ad accoglierlo il Dirigente scolastico dell’Istituto, Ugo Vitti e le autorità locali e provinciali e il mondo delle imprese.

Il ministro, che torna a Latina per la seconda volta dopo la campagna elettorale, ha voluto sottolineare l’importanza riconquistata dalle scuole professionali “per offrire al mondo del lavoro dei professionisti formati nel modo giusto”. “Un’eccellenza che va valorizzata”, ha aggiunto Valditara, sottolineando il modello voluto con la riforma degli istituti tecnici che abbassa il numero di anni della scuola superiore professionale portandoli a quattro a cui se ne aggiungono due di Its Academy.

Un passaggio dell’intervento del Ministro dedicato anche alla figura del tutor. (Le interviste sono state realizzate da Francesca Balestrieri per Gr Latina e Lunanotizie)

Soddisfatto della visita il dirigente scolastico Vitti che si appresta a guidare, dal prossimo anno scolastico, il primo polo professionale e tecnico del capoluogo nato dall’accorpamento della scuola che già dirige con l’Einaudi Mattei secondo il nuovo piano di dimensionamento scolastico approvato dalla Regione Lazio, non senza qualche critica.

Presenti alla visita il prefetto Maurizio Falco e le altre autorità civili e militari, la dott.ssa Emiliana Bozzella dell’Ambito Territoriale di Latina del Ministero, il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, il Presidente della Camera di Commercio di Latina-Frosinone Giovanni Acampora e l’On. Giovanna Miele, della VII Commissione cultura della Camera dei deputati.

Il presidente della Provincia Stefanelli ha ricordato le risorse spese dall’ente di Via Costa per i nuovi laboratori al San Benedetto e i fondi Pnrr che serviranno per la ristrutturazione edilizia della scuola.

“Non più una scuola isolata, ma collegata al mondo del lavoro”, ha voluto sottolineare la deputata della Lega, Giovanna Miele.

Il prefetto Falco: “La scuola è una di quelle istituzioni che va sostenuta in ogni modo, soprattutto con la capacità di creare lavoro immediatamente attraverso la formazione ricevuta”.