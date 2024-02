Il Sindaco di Aprilia incontra i carabinieri del Reparto Territoriale

APRILIA – Dopo gli ultimi episodi di violenza avvenuti in città, questa mattina il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha incontrato i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. Un incontro che è servito per confrontarsi sul tema della sicurezza in città, facendo il punto in particolar modo sugli episodi più recenti e sulle attività di prevenzione svolte dai carabinieri nei vari quartieri. Il trend dei dati sulla delittuosità evidenzia dall’inizio dell’anno una diminuzione dei fatti reato.

“Ci tengo a ringraziare i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia- sottolinea il sindaco Lanfranco Principi – per le attività svolte sul territorio per la prevenzione e il contrasto dei reati. Ritengo importanti per diffondere la cultura della prevenzione la prosecuzione degli incontri che da diversi mesi i carabinieri stanno portando avanti nelle scuole, presso i centri anziani e in collaborazione con i comitati di quartiere. La collaborazione tra forze dell’ordine presenti sul territorio e amministrazione, rappresenta inoltre un tassello importante per trasmettere ai cittadini forte e chiaro un messaggio: le istituzioni sono presenti e vigili per affrontare le difficoltà ed è importante che le persone avvertano questa vicinanza, avvertano il bisogno di rivolgersi a queste all’occorrenza”.

“Da parte nostra- prosegue il Primi Cittadino- siamo già al lavoro per ripristinare l’Osservatorio della sicurezza e della legalità, un organo consultivo che attraverso la presenza di varie realtà associative e delle associazioni direttamente impegnate a vario titolo nella diffusione della cultura della legalità, permetterà di proporre una fotografia veritiera partendo dall’analisi del tessuto sociale e delle problematiche che la città si ritroverà ad affrontare volta per volta. Non ultimo, abbiamo approntato gli ultimi passaggi necessari all’attivazione della commissione deputata all’assegnazione dei beni confiscati alla criminalità e restituiti alla collettività, regolamento ormai in dirittura d’arrivo”.