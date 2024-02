Karate, 25 podi per gli atleti della Asd Sport per tutti di Sermoneta a Cervaro

SERMONETA – Venticinque podi nel karate per l’asd Sport per tutti di Sermoneta guidata dal Maestro 5° Dan Nicola Marone, che nel fine settimana ha partecipato alla Coppa Italia 2024 “Città di Cervaro” con 21 atleti dai 5 ai 13 anni, affrontando 50 gare totali suddivise in 21 gare di Kata singolo, 17 gare di Kumite, 9 gare di kata duo e 3 gare di kata team per un totale di 300 partecipanti. Gli atleti di Sermoneta hanno conquistato 8 primi posti, 9 secondi posti, 8 terzi posti, 5 quarti posti, 5 quinti posti e 15 atleti che si sono classificati tra la sesta e la dodicesima posizione.

L’associazione Sport per Tutti ha conquistato la coppa di società grazie ai risultati dei propri atleti, alcuni alla loro prima esperienza.

Gli atleti Alessio Aceto, Manuel Barone, Andrea Bartoccini, Filippo Bartoccini, Kevin Battisti, Flavio Ceniccola, Simone De Mola, Antonia Di Costanzo, Giuseppe Feola, Leonardo Iachetti, Vincenzo Lucci, Mattia Mari, Francesco Antonio Matarazzo, Valentino Milani, Terenziano Milani, Nicolò Moretto, Sofia Moretto, Luca Porcelli, Ines Lumturi Riccardo, Alessio Rosalbo e Giovanni Tafuto sono tornati a casa soddisfatti delle loro gare e delle medaglie vinte.

Nessuno di loro si è fatto prendere dall’ansia grazie anche alle continue simulazioni di gara che si fanno agli stage organizzati dall’associazione in collaborazione con il Comune di Sermoneta e soprattutto grazie ai continui consigli del maestro e agli incitamenti degli atleti veterani.

“Ringrazio gli atleti che danno sempre il massimo sia negli allenamenti che nelle competizioni, un ringraziamento ai genitori che si fidano e mi seguono in tutte le mie “avventure” e soprattutto al Comune di Sermoneta che ci supporta nell’organizzare eventi sul territorio per prepararci a queste competizioni Nazionali”, ha detto il maestro Marone al termine della competizione. “Congratulazioni agli atleti per la grinta e determinazione con cui affrontano le gare e naturalmente al maestro per il suo impegno”, hanno detto il sindaco Giuseppina Giovannoli e l’assessore allo sport Giuseppe Corelli. L’associazione di Sermoneta a marzo sarà impegnata in una doppia competizione internazionale e mondiale con 15 atleti a Malta l’internazionale Malta Open e il Mondiale Wka.