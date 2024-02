L’Agenzia delle Dogane di Gaeta scopre un’evasione di Iva per 50 milioni

GAETA – Oltre 50 milioni di euro recuperati al fisco grazie ai controlli dell’Agenzia delle Dogane di Gaeta. Il bilancio del 2023 dell’Ufficio riguarda in particolare, un’accertata evasione in materia di IVA per un valore complessivo di circa 47 milioni di euro con 20 milioni evasi solo nel settore degli acquisti di prodotti di telefonia. Accertata anche l’evasione di accise per un valore complessivo di circa 500 mila euro.

Nel corso dell’attività svolta sul territorio provinciale di Latina, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 40.300 pezzi di prodotti non conformi alle normative dell’UE e nazionale, tra cui fermate, per frode in commercio, 20 tonnellate di “olio vergine”, dichiarato alla dogana come olio extravergine, e sono stati sequestrati, in collaborazione con la Guardia di Finanza, circa 15 mila litri di gasolio non conforme.

Tra i dati rilevati dall’Ufficio Dogane di Gaeta anche l’aumento del traffico nel porto commerciale. Solo dal mese di luglio a fine anno, sono transitati circa 600 container. Circa mille le verifiche per dichiarazioni nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dell’autotrasporto che hanno contribuito al controllo del territorio.

Circa 30 mila litri di gasolio per autotrazione sequestrati in un’operazione dell’Ufficio sono stati donati ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Latina dopo l’autorizzazione arrivata dalla Procura della Repubblica di Latina.