A Gonfie Vele, da progetto a cantiere: giovedì la firma del contratto per i lavori

LATINA – Il progetto “A Gonfie Vele” che, grazie ai fondi del Pnrr, proverà cambiare radicalmente, riqualificandolo e offrendo nuovi servizi, il complesso delle Vele a Latina, sta per diventare cantiere. Parte infatti l’intervento per la rigenerazione urbana del quartiere q4 e dello scheletro noto come ex Icos, presentato a finanziamento ad aprile del 2021 e risultato vincitore del bando per la Qualità dell’Abitare del Ministero per le infrastrutture e i Trasporti a luglio dello stesso anno. Ad agosto scorso, poi, l’attuale commissario Ater Enrico Dellapietà aveva annunciato l’affidamento dei lavori per la realizzazione del progetto.

La firma è in programma giovedì 22 febbraio alle 11 presso la sede dell’Ater in via Curtatone, alla presenza della sindaca di Latina, Matilde Celentano, in rappresentanza del Comune titolare del progetto e di Enrico Dellapietà, presidente di Ater che gestirà l’intervento per conto del Comune. Si tratta dell’azione più significativa di rigenerazione urbana della città superando la separazione tra parti della città tagliata dalla Pontina, che sarà ricongiunta con un ponte ciclo pedonale e il recupero dell’edificio dell’ex Icos.

L’idea progettuale riguarda la realizzazione di edificio polifunzionale (al posto dello scheletro che sarà demolito), che ospiterà un asilo nido, un centro sociale per anziani e non, un presidio della Polizia di Stato, un presidio territoriale della ASL di Latina, una nuova biblioteca comunale di quartiere e alloggi per il co-housing, oltre a nuovi parcheggi. In origine è stata prevista anche la realizzazione di 39 alloggi per l’housing sociale ed una cavea per attività teatrali all’aperto da realizzare nei lotti 46 e 47 dell’Ater di Latina.