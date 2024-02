Latina, lunghe liste d’attesa per il passaporto, ma poi 600 cittadini lo scordano in Questura

LATINA – E’ raddoppiato il numero di passaporti rilasciati dalla Questura di Latina nel 2023. Sono stati l’incredibile cifra di 25.669. La conseguenza è stata pressoché immediata sulle liste di attesa che si sono allungate. Accedendo oggi alle agende on-line (che servono a semplificare la procedura perché consentono di pre-inviare telematicamente dati anagrafici e documentazione necessaria insieme) si ottiene un appuntamento a distanza di alcuni mesi. Per questa ragione, e per evitare la sensazione che ottenere un passaporto sia impossibile, gli uffici di Corso della Repubblica offrono oggi una nuova possibilità, illustrata questa mattina dal questore Raffaele Gargiulo.

“Le agende elettroniche della questura e dei commissariati sono piene di richieste e quindi facciamo uno sforzo in più e riceviamo senza prenotazione i cittadini residenti in provincia di Latina che hanno urgenza di partire, utilizzando un concetto di urgenza anche molto ampio. Chi ha un biglietto aereo a trenta giorni, lo presenta allo sportello, consegna i documenti necessari e ottiene il documento in tempo utile”.

Un’esplosione, quella della richiesta di passaporti, arrivata dopo il covid. Ma è sempre necessario? A ben vedere, non sono affatto pochi i cittadini pontini che hanno chiesto e ottenuto il documento necessario per viaggiare nei paesi extraeuropei, ma che poi se ne dimenticano. Sono infatti circa 600 quelli pronti, ma mai ritirati, attualmente in giacenza presso gli uffici preposti della Questura di Latina.

Il questore Gargiulo

INFORMAZIONI DI SERVIZIO – Per chiedere il passaporto è sufficiente accedere al sito web www.passaportoonline.poliziadistato.it e prenotare un appuntamento presso l’ufficio della Polizia di Stato più vicino, tramite l’agenda on line utilizzando lo Spid o la Carta di identità elettronica. Se l’agenda on line risultasse completa nel numero degli appuntamenti – si legge sul sito della Questura di Latina – , il cittadino potrà chiedere un appuntamento presso l’Ufficio Passaporti della Questura di latina, inviando una mail all’indirizzo PEC dipps142.00n0@pecps.poliziadistato.it. L’Ufficio procederà a stabilire il giorno e l’ora dell’appuntamento, avvisando il richiedente.

LA NOVITA’ – Le richieste del passaporto necessarie per viaggi di lavoro, studio, salute e turismo e connotate dall’urgenza, adeguatamente giustificata, saranno acquisite senza prenotazione e appuntamento. Il cittadino dovrà presentarsi presso l’Ufficio Passaporti il giorno e l’ora dell’appuntamento, munito della ricevuta di prenotazione e della documentazione richiesta per rilascio del passaporto, che potrà essere visionata sul sito della Polizia di Stato. Le richieste di rilascio del passaporto potranno essere effettuate, con le medesime modalità, presso i Commissariati di P.S. di Cisterna di Latina, Fondi, Formia, Gaeta e Terracina.

Per informazioni e/o ritiro documenti ed ogni altra istanza, l’Ufficio Passaporti della Questura di Latina è aperto al pubblico tutti i giorni feriali dalle ore 08.30 alle ore 11.30, eccetto il mercoledì ed il sabato, il giovedì è aperto anche di pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.15.