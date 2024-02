Processo al prof di religione per abusi sessuali, parte civile anche la Garante dell’Infanzia del Lazio

LATINA – Nuova udienza a porte chiuse in Tribunale a Latina per il processo a carico di Alessandro Frateschi, il 49enne professore di religione originario di Terracina accusato di abusi sessuali su minori. E’ stata ammessa la costituzione di parte civile delle cinque vittime di cui tre ragazzi ancora minorenni, delle loro famiglie e della Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Lazio Monica Sansoni. Rigettata invece la richiesta di chiamare nel processo la Diocesi come corresponsabile dei fatti accaduti. E’ quando ha deciso il gip del Tribunale di Latina nell’udienza che si è tenuta oggi pomeriggio. Presenti in aula con la Garante Sansoni e l’avvocato Nicodemo Gentile, anche le cinque vittime. L’udienza è stata aggiornata al 7 marzo.

Soddisfazione è stata espressa dalla Garante. «Sono estremamente soddisfatta per essere stata ammessa come parte civile, nonostante il tentativo di estromettermi da parte della difesa» ha detto la Garante, aggiungendo: «Si tratta di un’inchiesta complicata che, purtroppo, vede protagonisti dei ragazzi minorenni e appena maggiorenni. Un’inchiesta che i ragazzi stanno vivendo con le loro ansie, ma sentendosi pronti a parlare e a fare la loro parte».

Anche l’avvocato Gentile ha sottolineato l’importanza dell’ammissione come parte civile della Garante: «Questa decisione conferma la bontà del lavoro svolto dalla Dott.ssa Sansoni. Noi ci faremo trovare sempre pronti per il bene dei ragazzi».