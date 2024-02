Latina-Scalo, la Provincia approva la rotatoria tra Epitaffio e Congiunte

LATINA – E’ stata inserita nel Piano Triennale delle opere pubbliche della provincia di Latina, la realizzazione di una rotatoria stradale sulla S.P. 25 Congiunte (destra e sinistra) all’ intersezione con Via Epitaffio. Sul tratto, spesso congestionato nelle ore di punta, essendo Via Epitaffio l’asse principale di collegamento all’Appia, alla stazione ferroviaria, e oltre, con la fascia dei centri lepini da cui provengono molti pendolari, c’è lo spazio sufficiente per realizzare l’opera considerata importante per rendere il traffico più scorrevole. “Ai fini urbanistici l’opera trova perfetta collocazione in quanto trattasi di sistemazione di viabilità esistente con semplici allargamenti su proprietà già dell’Ente”, si legge nella proposta di progetto.

“Esprimo piena soddisfazione per l’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche della Provincia di Latina della realizzazione di una rotatoria su via Epitaffio, all’incontro con via delle Congiunte destre e sinistre. È un’azione importante per tutto il comprensorio, caratterizzato da alta incidentalità e da costanti congestionamenti del traffico, con tutto ciò che ne consegue in termini di corretta viabilità e di tempi di percorrenza del tratto viario”, ha commentato il consigliere e coordinatore comunale della Lega Vincenzo Valletta rivendicando “il peso specifico avuto dalla Lega che ha già “portato a casa risultati importanti per l’area Chiesuola/Epitaffio”.