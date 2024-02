Manifestazione dei trattori a Latina, strade già transennate

LATINA – E’ già transennata l’area in centro a Latina che sarà interessata questo pomeriggio dalla protesta degli agricoltori che partirà da davanti lo stadio Francioni per arrivare fino in piazza della Libertà. Gli organizzatori annunciano la partecipazione di 70 trattori in corteo. Si ritroveranno tra le 15 e le 17 allo stadio per poi raggiungere la Prefettura e consegnare le loro richieste al Prefetto di Latina Maurizio Falco. Ieri pomeriggio durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si è discusso il piano della viabilità per assicurare da una parte il corretto svolgimento della manifestazione, dall’altra evitare i disagi agli automobilisti che inevitabilmente però ci saranno già a partire da questa mattina.

“L’area del corteo è stata transennata questa mattina in due spazi specifici: piazzale del Serratore e piazza della Libertà. Qui ci sono già due nostre pattuglie per monitorare la situazione. Inevitabilmente si creerà qualche disagio alla circolazione”, spiegano dalla Polizia Locale di Latina.

Dalle 15 l’ordinanza prevede:

L’ISTITUZIONE del Divieto di Sosta con Rimozione Forzata, per tutti i veicoli in

• Piazzale Micara;

• Piazzale Serratore;

• Via F.Filzi (tratto compreso tra Viale dello Statuto e Via Tito Speri);

• Piazza della Libertà (tutta);

dalle ore 15,00 alle ore 20,00 del giorno 29 febbraio 2023, e comunque sino a cessate esigenze,eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati.