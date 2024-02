Matteo Renzi a Latina: “Palla al centro anche a Latina”

LATINA – Un folto pubblico ha accolto all’Hotel Fogliano al Lido di Latina, Matteo Renzi che ha presentato il suo libro Palla al Centro. Reduce dagli incontri di Venezia, Padova e Mantova, ultimi in ordine di tempo di un lungo giro per l’Italia che lo sta portando da nord a sud per “raccontare l’Italia e l’Europa che vogliamo”, il leader di Italia Viva ha voluto ringraziare per primo il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, che ha definito “colonna di Italia viva sul territorio” , poi ha aperto il suo incontro con un momento in memoria di Alexei Navalny, il dissidente russo morto in un carcere di massima sicurezza in Siberia in circostanze sospette.

In una sala gremita, tra i suoi sostenitori, esponenti politici e amministratori locali, applaudito più volte, Renzi ha parlato ininterrottamente, per 46 minuti partendo dalla frase che fa da sottotitolo al libro “la politica al tempo delle influencer”, spiegando che Giorgia Meloni (e non Chiara Ferragni) è la più grande influencer italiana.

“Questo giro sta andando molto bene, c’è grande entusiasmo, e sono contento di essere a Latina per dire che c’è bisogno di un’alternativa a questa destra europea che è molto sovranista e a questa sinistra che è molto ideologica”.