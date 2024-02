APRILIA – Un maxi incendio si è sviluppato oggi pomeriggio all’interno dell’azienda Stradaioli di Aprilia, nei pressi della via Pontina. L’azienda produce calcestruzzi preconfezionati e conglomerati bituminosi, ma sulle origini del rogo sono in corso gli accertamenti. Una colonna di fumo nero si alzata in aria ed è ben visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto i Vigili del fuoco di Aprilia, 118 e Polizia stradale.

(foto d’archivio)