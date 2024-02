Nicoletta e Renèe, a Cisterna oggi è il giorno del dolore

CISTERNA – Oggi è il giorno del dolore e del ricordo a Cisterna dove alle 15 saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria Assunta in cielo i funerali di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, le due donne uccise lo scorso 13 febbraio dal finanziere 27enne Christian Sodano, ex fidanzato della figlia e sorella delle due donne uccise, Desirèe Amato.

Le salme delle due donne partiranno dal policlinico di Tor Vergata, dove è stata effettuata l’autopsia, e raggiungeranno l’abitazione della famiglia Amato, dove si è consumato il duplice femminicidio. E il corteo funebre partirà infatti dal quartiere San Valentino per raggiungere la chiesa di piazza XIX marzo.

Saranno in migliaia a voler dare l’ultimo saluto a Nicoletta e Renèe, per questo il Comune di Cisterna ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura e l’interdizione al traffico di alcune strade: dalle 14,30 e fino al termine delle esequie è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare su Corso della Repubblica, nel tratto compreso dall’intersezione via Don Minzoni- via Rossini fino all’intersezione con Largo Risorgimento. Analogo divieto di circolazione riguarderà, alle 14 alle 16,30, anche via Zanella, e dalle 13 alle 17 via San Pasquale con divieto di sosta e rimozione forzata. Dalle 14 alle 17 inoltre è stato sospeso il pagamento della sosta.

Il Comune, come aveva già annunciato il sindaco Mantini, ha proclamato il lutto cittadino con anche le bandiere a mezz’asta negli uffici comunali e negli edifici pubblici.