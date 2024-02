Notte ad Alto Impatto ad Aprilia, strade presidiate e controlli aumentati

APRILIA – Notte ad Alto Impatto ad Aprilia. Dalle 19 del 21 febbraio e fino alle prime ore di oggi è scattato nella il secondo servizio interforze disposto nei giorni scorsi dalla Prefettura di Latina durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per garantire aumentare i controlli sul territorio in funzione preventiva e repressiva, vista la crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini di fronte a furti, rapine e altri eventi criminosi di cui è stata teatro la principale città del nord pontino.

E’ stato massiccio l’impiego di Carabinieri e di automezzi del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia che hanno impiegato durante il servizio anche personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità.

Durante il servizio, è stato arrestato un uomo colpito da ordine di esecuzione pena per reati in materia di stupefacenti; altre tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Latina per furto di autovettura; un uomo è invece stato sorpreso dai militari perché considerato l’autore di un furto all’interno di un supermercato. Inoltre sono stati effettuati controlli in alcune attività commerciali ed in una di queste è stata elevata sanzione amministrativa in materia di tracciabilità degli alimenti con sequestro di 20 chili di prodotti ittici e di carne, e di alcuni litri di vino. Controllate 126 persone e 95 autoveicoli, elevate 5 contravvenzioni al codice della strada.