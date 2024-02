Parco Falcone e Borsellino, il Tar respinge il ricorso dell’Ati esclusa: via libera ai lavori

LATINA – Possono andare avanti i lavori a Parco Falcone e Borsellino cominciati a inizio febbraio dopo che l’area, l’unica del centro cittadino, era stata dichiarata cantiere il 18 dicembre. Il Tar ha respinto infatti il ricorso contro il Comune presentato dall’associazione temporanea di imprese risultata prima ma che poi non aveva superato i controlli successivi alla formazione della graduatoria della gara d’appalto. Di qui l’aggiudicazione alla seconda classificata, il conseguente ricorso dell’esclusa e il ritardo nell’avvio dei lavori. Ora, invece, dopo la pronuncia del Tar relativa alla camera di consiglio che si è tenuta il 14 febbraio, i lavori hanno ottenuto il sostanziale via libera e potranno procedere per rispettare il termine di 400 giorni (da ora un anno circa).

In Parco Falcone e Borsellino ormai inaccessibile proprio per la presenza del cantiere, intanto, è stato raschiato l’asfalto dai viali principali e nell’area intorno al Monumento ai Caduti, opera preliminare alla posa in opera di una nuova pavimentazione.

Il progetto per Parco Falcone vale 5 milioni di euro.