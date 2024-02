Paura a Spigno Saturnia per lo scoppio di un silos in un’azienda di imballaggi

SPIGNO SATURNIA – Paura ieri a Spigno Saturnia, nella zona industriale in località San Gennaro. Un pericoloso incendio ha interessato un capannone di imballaggi di polistirolo, che ha visto andare in fiamme circa 300 mq della struttura facendo sollevare una grande nuvola di fumo nero. Nell’incidente è rimasto ferito il capoturno che è stato ricoverato all’ospedale di Formia, l’uomo alla vista delle prime fiamme ha dato subito l’allarme a tutti gli altri operai presenti scongiurando così ulteriori tragiche conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri di Formia che hanno accertato l’assenza di altri operai nella struttura. I vigili del fuoco di Gaeta e Castelforte, con l’ausilio dell’autoscala di Latina hanno raggiunto i punti più alti del capannone e le fiamme sono state domate dopo circa due ore di incessante lavoro.

Da valutare l’impatto ambientale causato dalle fiamme vista la combustione di polistirolo.

Le cause dell’incendio sono dovute allo scoppio di un silos per cause in corso di accertamento.