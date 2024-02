Piccole attività a Latina, in commissione il focus sulle regole da rispettare

LATINA – Si è riunita questa mattina la commissione Attività produttive, presieduta dal consigliere Dino Iavarone, per affrontare la questione del commercio su aree private. Sono intervenuti l’assessore al ramo, Antonio Cosentino, la dirigente del servizio, Angelica Vagnozzi, e la funzionaria Maria Grazia Tasciotti.

“La riunione di questa mattina – ha commentato l’assessore Cosentino – viene in seguito a segnalazioni che riguardano, soprattutto, il quartiere Nicolosi e Latina Scalo. Le informazioni messe a disposizione dagli uffici hanno permesso a tutti i commissari di avere un quadro normativo di riferimento, così da programmare i prossimi passi da compiere. Per quanto riguarda le regole del commercio, la normativa nazionale lascia libertà sia sugli orari che sulle categorie merceologiche da vendere, fatta eccezione per la somministrazione di alcolici. Gli uffici hanno anche chiarito – continua Cosentino – che nello stesso luogo possono esserci più attività che vendono gli stessi beni. Argomento diverso, sempre trattato durante la commissione presieduta dal consigliere Dino Iavarone, è quello relativo alle attività che vendono frutta e verdura. È risultato che il Suap ha avviato procedure di verifica e, in alcuni casi, sono state comminate sanzioni per carenza di documentazione”.

L’assessore Cosentino si è assunto l’impegno di approfondire la vicenda e di portare i nuovi dati al centro di una nuova discussione della commissione Attività produttive. “Ascolteremo la Polizia Locale, così che possa chiarire ai commissari e ai cittadini in che modo l’amministrazione può intervenire in queste situazioni. Lavoreremo per garantire la sicurezza dei cittadini”.