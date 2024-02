Progetto Pinqua in Commissione Urbanistica e Pianificazione strategica a Latina

LATINA – Si è riunita in una seduta congiunta la Commissione Urbanistica, presieduta dal consigliere Roberto Belvisi, e la Commissione Pianificazione e Programmazione Strategica, presieduta dal consigliere Renzo Scalco.

Il tema della Commissione fiume è stato lo stato d’attuazione del secondo progetto incluso nel cosiddetto Pinqua, vale a dire il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, riferito alla riqualificazione del Quartiere Nicolosi.

Il presidente Belvisi ha chiesto all’Ater in qualità di soggetto attuatore, le tempistiche e lo stato di attuazione. I tecnici inviati dal presidente dellAter, e precisamente l’ingegner Roco, hanno illustrato i quattro interventi come appalti integrati per eseguire i lavori, per il totale di finanziamento pari a 12 milioni e 300mila euro.

Si ricorderà che due settimane orsono era stato affrontato dalle due Commissioni anche lo stato d’attuazione del progetto di riqualificazione e ristrutturazione nel Quartiere Q4, finanziato dall’unione europea chiamato “A gonfie vele, in direzione ostinata e contraria” per complessivi 16,5 milioni di euro.

Sinteticamente, ricordiamo che il Pinqua ha l’obiettivo di costruire nuovi alloggi pubblici, riducendo le difficoltà abitative, riqualificando le aree degradate e puntando alla sostenibilità e all’innovazione verde. Si tratta di una nuova gestione dell’edilizia popolare, che sfrutta modelli inclusivi e strumenti utili a garantire il benessere sociale e il decoro urbano. Infatti il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) è un Piano di investimento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per realizzare interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana in tutta Italia .

A febbraio 2021 tramite il PNRR sono stati finanziati questi due progetti, dove il soggetto finanziato è il Comune di Latina e quello attuatore è l’Ater: i lavori dei due progetti ad oggi stanno procedendo in maniera parallela con gli appalti definiti.

“Dopo aver affrontato lo stato d’attuazione delle Vele oggi ci siamo concentrati sull’altro progetto che ricade nel Pinqua, ma la Commissione sta procedendo velocemente verso l’esecuzione dei lavori” ha sottolineato Roberto Belvisi.