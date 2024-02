Quasi un chilo di cocaina in un’auto abbandonata: arrestato un 27enne a Latina Scalo

LATINA – Nascondeva quasi un chilo di cocaina in un’auto abbandonata. E’ stato arrestato a Latina Scalo un ragazzo di 27 anni, accusato di detenzione a fini di spaccio. Le indagini della squadra mobile della Questura di Latina diretta dal vicequestore Mattia Falso si erano concentrate sul giovane dopo una segnalazione arrivata a YouPol, la app che consente ai cittadini di interagire con la Polizia di Stato inviando segnalazioni con video, audio, immagini e testo, relative a episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e violenza domestica. I contenuti sono trasmessi all’ufficio di Polizia in modalità geolocalizzata e consentono di conoscere in tempo reale il luogo e i dettagli degli eventi. In questa segnalazione in particolare veniva indicata la presenza nella frazione di Latina Scalo di uno spacciatore molto attivo con riferimenti ad un’auto sospetta.

La segnalazione circostanziata ha consentito agli investigatori di disporre approfondimenti mirati e effettuare appostamenti che hanno dato l’esito sperato. In casa del ragazzo, in Via Biancospino, c’erano dosi già pronte per lo spaccio e bilancini di precisione, ma il grosso della droga era stato nascosto in una vettura abbandonata parcheggiata in Via Epicuro, una strada senza uscita dove il ragazzo si riforniva. I poliziotti lo avevano visto aprire la portiera per prelevare una busta. Una volta perquisita l’auto, al suo interno, la polizia ha trovato otto panetti di polvere bianca per un peso di oltre 900 grammi, nascosti in confezioni di riso.

Il carico, una volta tagliato e venduto a singole dosi, può avere un valore di decine di migliaia di euro.