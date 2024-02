Spari in via Lombardia ad Aprilia

APRILIA – Tre colpi di pistola sono stati esplosi ad Aprilia questa mattina, poco prima delle 11. I fatti in pieno centro, in via Lombardia, la stessa strada dove, circa tre settimane fa, un suv era stato attinto da colpi di pistola. Sono stati i residenti ad allertare le forze dell’ordine dopo aver sentito, distintamente, l’esplosione dei colpi. In via Lombardia sono intervenuti i Carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia. Al momento non sarebbero stati trovati bossoli o ogive, questo lascia presupporre che l’atto intimidatorio possa essere stato portato a termine o con una pistola a salve, oppure che chi ha fatto fuoco lo ha fatto sparando in aria. Le indagini proseguono in ogni direzione.