Stati generali del Turismo e del Mare, Celentano: “Mettere in rete le risorse di cui la provincia di Latina dispone”

LATINA – Un minuto di silenzio in memoria di Nicoletta Zomparelli e Reneé Amato ha aperto questa mattina al Teatro D’Annunzio di Latina, il convegno Sorella Acqua, organizzato dal Comune di Latina. Dopo aver espresso solidarietà in una nota pubblicata nelle ore successive al duplice femminicidio di Cisterna, la sindaca Matilde Celentano ha voluto sottolineare nuovamente la partecipazione di Latina invitando il pubblico presente in sala ad alzarsi in piedi e a commemorare le due donne uccise dal finanziere Christian Sodano.

Sono iniziati così gli Stati Generali del Turismo e del Mare che vedranno l’arrivo a Latina del Ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci – parlerà alle 17 in chiusura -. Il programma coinvolge tutti i livelli di governo del territorio e le rappresentanze istituzionali e politiche.

“Siamo qui – ha detto in apertura Celentano – a parlare di sviluppo, di prospettiva di crescita, di piani e di idee capaci di mettere in rete le risorse di cui disponiamo da un angolo all’altro della nostra provincia, per trarne benefici comuni e vantaggi per l’intera comunità pontina. E’ un disegno ambizioso, nel quale credo e per il quale intendo spendermi senza risparmio di energie con la convinzione che anche i miei colleghi degli altri 32 comuni siano dello stesso avviso, anche loro convinti di intraprendere un nuovo percorso fatto di reciproca attenzione e di reciproco rispetto”.

Elisabetta De Falco ha intervistato la sindaca Celentano per Gr Latina prima dell’inizio del convegno sui temi che esso mette al centro: “Latina – spiega la sindaca Matilde Celentano – vuole entrare nel ruolo che le spetta di diritto, quello di città capoluogo della provincia di Latina, per promuovere un nuovo corso di sviluppo dell’intero territorio pontino. Vogliamo farlo partendo dall’acqua, perché è quello l’elemento che più di ogni altro e meglio di ogni altro ci rappresenta. Questa terra è stata sottratta alla palude e oggi può vivere grazie ad un complesso sistema idraulico che ci protegge. Latina ha il mare, ed è da qui che dobbiamo partire per reinvestire una prospettiva di sviluppo turistico, ambientale e culturale”.

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO – Nel corso della giornata sarà fornita una visione sull’inquadramento storico, ambientale e sociale circa le risorse acqua e mare, per poi affrontare le prospettive in termini di blue economy, sostenibilità e difesa della costa che apriranno il dibattito con i sindaci di Aprilia, Terracina e Gaeta e le associazioni d’impresa.