Tassa rifiuti, Fiore: “Per ridurre le file necessario attivare sportelli telematici”

LATINA – «Nessuno mette in dubbio gli sforzi compiuti dall’amministrazione Celentano nell’individuare e affrontare le posizioni irregolari nel pagamento della tassa rifiuti. È chiaro che sono da apprezzare. Tuttavia, le rassicurazioni dell’assessora Nasti rispetto al sovraffollamento presso l’ufficio Tari certificano un problema sottostimato che esiste da anni, persiste e peggiora di giorno in giorno». La consigliera del Partito democratico, Daniela Fiore, torna sul tema dell’ufficio tributi dopo il report diffuso dal Comune e dell’assessora al Bilancio Ada Nasti.

«Come membro della commissione Bilancio, – afferma Fiore – devo esprimere alcune preoccupazioni riguardo alla gestione del problema delle file presso l’ufficio di Piazza del Popolo, quale conseguenza del lavoro di recupero del sommerso da parte dell’amministrazione comunale. È innegabile che il recente afflusso massiccio di contribuenti agli sportelli era prevedibile data l’attività di accertamento e la notifica del saldo Tari 2023, con un aumento del 30% mai comunicato agli utenti. È deludente constatare che l’amministrazione non abbia anticipato il disagio adeguando la struttura per tempo, anziché reagire con mesi di ritardo».

«Contrariamente a quanto affermato nel comunicato diffuso ieri dal Comune, la situazione non sembra essere “sotto controllo”» sottolinea la consigliera del Pd. «Le lunghe attese e le difficoltà nell’ottenere chiarimenti sono indicative di una carenza organizzativa che l’assessore sembra sottovalutare. È importante riconoscere che la competenza e la dedizione del personale dell’ufficio Tari non sono in discussione, ma se i disservizi e i disagi persistono il problema è strutturale e richiede maggiore attenzione».

«Per affrontare efficacemente queste sfide, – continua Fiore – serve adottare soluzioni più moderne ed efficaci. Nel 2024, limitarsi a prenotazioni in presenza è antiquato. È essenziale attivare sportelli telematici che consentano ai cittadini di gestire le pratiche online, anche attraverso videoconferenze e applicazioni web. Questo non solo ridurrebbe le lunghe code agli sportelli, ma aumenterebbe l’efficienza complessiva dell’ufficio, migliorando il servizio fornito ai cittadini».

«Spero che l’amministrazione prenda seriamente in considerazione queste proposte – conclude la consigliera – al fine di garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini tempestiva, continua e regolare».

—