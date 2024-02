Tennis, Zeppieri infortunato: “Lesione all’adduttore destro”

LATINA – Annuncia una pausa obbligata il tennista di Latina Giulio Zeppieri. “Ciao ragazzi. Purtroppo non mi vedrete in campo in queste settimane. Mi sono fatto male all’ATP 500 di Dubai: si tratta di lesione all’adduttore destro. Salterò la trasferta negli Stati Uniti. Abbiamo già iniziato l’iter per recuperare, spero di rientrare presto”, scrive in un post il 22enne, numero 135 del Ranking Atp costretto ad uno stop di 40 giorni. Il 2024 era cominciato bene per l’atleta pontino entrato nel tabellone principale agli Australian Open di Melbourne dai quali è uscito con onore al secondo turno. (foto da Facebook)