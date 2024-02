Test di Medicina 2024, si farà il 28 maggio e 30 luglio

LATINA – Il test per l’ingresso alla Facoltà di Medicina si svolgerà il 28 maggio e il 30 luglio. Lo ha deciso il MUR con la novità che i quesiti saranno pubblicati in una banca dati e disponibili per tutti gli studenti che potranno così allenarsi alla prova. Gli studenti che aspirano a entrare in graduatoria dovranno rispondere a 50 domande in 90 minuti, ma la prova potrà essere ripetuta e lo studente potrà scegliere il risultato migliore.

Resta ancora aperta invece la questione dei circa 3000 studenti che hanno fatto sostenuto il test in quarta superiore e hanno raggiunto il punteggio utile per la graduatoria. La loro posizione al momento è cambiata dopo la sentenza n. 863 del 17 gennaio 2024 con cui il TAR ha accolto parzialmente il ricorso proposto da uno dei candidati alla procedura di selezione per l’ammissione, con il TOLC-MED, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 1107/2022.