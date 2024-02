Theo Faure prolunga il suo contratto con il Cisterna Volley fino al 2026

CISTERNA – Theo Faure ha rinnovato il contratto con il Cisterna Volley fino al 2026. L’opposto della Nazionale francese, stabilmente al vertice della classifica dei migliori realizzatori della Superlega, ha prolungato il suo contratto con la società di Cisterna.

«L’obiettivo degli imprenditori di Cisterna era quello di scendere in campo e creare un progetto sportivo che potesse crescere e consolidarsi nel tempo in una categoria così impegnativa come la Superlega di pallavolo – spiega Cristina Cruciani, uno dei soci di Cisterna Volley, esprimendo il pensiero di tutti i gli imprenditori che supportano il Club pontino – il rinnovo del contratto di Theo Faure e il suo prolungamento con una scadenza così a lungo termine testimoniano la nostra volontà di credere con forza in questo progetto».

Faure è uno degli autentici protagonisti in questa stagione di Superlega visto che, fin dall’inizio, è stabilmente in vetta alla classifica dei migliori realizzatori. «Il livello della Superlega italiana è molto alto e posso dire che a Cisterna mi trovo molto bene perché posso lavorare e continuare il mio percorso di crescita: mi trovo a mio agio anche in città e devo dire che ci sono tutti gli elementi per migliorare anche in futuro» ha dichiarato Theo Faure che oltre a essere un atleta è anche studente d’ingegneria all’Insa Toulouse, università in cui frequenta il corso di laurea in fisica dei materiali.

«Siamo molto soddisfatti per questo prolungamento di contratto e ci tengo a sottolineare che questo è un messaggio importante perché Faure è un giocatore che è cresciuto tantissimo in questa sua prima stagione e ha sicuramente ampi margini di miglioramento – aggiunge il direttore sportivo Candido Grande – Siamo nell’anno olimpico e i Giochi si tengono in Francia, ci sono tutti gli elementi per vedere il suo appeal continuare a crescere. Theo è un grande lavoratore e ha ottenuto questi importanti risultati grazie al suo impegno costante. Ha dato l’anima in questa stagione, si è inserito subito bene in questo bel gruppo che abbiamo creato e sarebbe molto bello poter confermare in blocco questo gruppo di professionisti e continuare a lavorare con loro».