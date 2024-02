Latina, suonano insieme scuole e liceo musicali in ricordo del preside Ripepi

LATINA – L’ultima riunione della commissione istruzione del Comune di Latina ha licenziato una bellissima iniziativa che cade nel centenario della nascita del preside Ripepi che ha consentito a Latina di essere la seconda città italiana ad avere attivato una scuola media a indirizzo musicale. Le scuole A. Volta, Castelnuovo, G. Giuliano, Don Milani, G. Cena con il supporto del Liceo Manzoni si sono riunite e hanno presentato ai membri di commissione la kermesse che vedrà esibirsi i loro iscritti raggruppati in orchestre. Appuntamento a fine maggio al teatro D’Annunzio.

“L’iniziativa, all’insegna dell’eccellenza e del talento, nasce dalla commissione che mi pregio di rappresentare a seguito di un incontro dove si è appreso che grazie alla presenza di questi indirizzi musicali Latina vanta una percentuale, tre volte più alta rispetto alla media nazionale, di persone che si sono avvicinate allo studio di uno strumento. Consapevoli che la musica debba tornare ad essere protagonista in una città che si candida a pieno titolo a capitale della cultura, abbiamo fortemente voluto dare massimo sostegno a questa manifestazione musicale che, in entrambe le date, sarà aperta e chiusa rispettivamente con l’Inno nazionale e l’Inno alla gioia”, ha detto il presidente della commissione Giuseppe Coriddi.

I familiari del Preside Ripepi hanno ringraziato per l’invito l’assessore e tutti i membri della commissione per l’impegno profuso a sostegno di questa manifestazione. L’assessore Francesca Tesone si è resa subito disponibile e si è attivata con la dirigente presente all’incontro per redigere gli atti necessari alla realizzazione dell’evento.

Ce lo ha spiegato la stessa dirigente dell’Ic Cena Annarita Mattaroli

“Un altro tassello che la commissione istruzione pone nel rispetto della massima condivisione e partecipazione nelle iniziative riguardanti l’istruzione dei ragazzi che deve essere ampliata a sostegno del lavoro che giornalmente e in maniera impeccabile i dirigenti scolastici mettono a disposizione degli alunni. Ci aspettiamo una massima partecipazione dalla città di Latina che ha, sempre, risposto presente alle iniziative di cultura prodotte nel nostro territorio. Ultimo commento ma non meno importante la vicinanza del sindaco Matilde Celentano nell’ esternare all’assessore e al presidente massima disponibilità e collaborazione complimentandosi per l’iniziativa”, ha concluso Coriddi.