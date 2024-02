Viaggi d’istruzione, le scuole potranno tornare ad organizzarli in autonomia: via libera dell’Anac

LATINA – «Il via libera dell’ANAC agli istituti scolastici per acquisti relativi a viaggi d’istruzione e distributori automatici è un risultato importante per tutte le scuole che ora potranno tornare ad organizzare in piena autonomia le gite scolastiche». Lo dichiara la deputata della Lega, onorevole Giovanna Miele, membro della Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera che aggiunge.

Un parere atteso quello dell’Autorità nazionale anticorruzione sulle norme del nuovo codice degli Appalti che una volta entrate in vigore avevano di fatto bloccato l’organizzazione di gite e viaggi d’istruzione nella stragrande maggioranza delle scuole del Paese. Con il pronunciamento infatti non servirà più che siano qualificate stazioni appaltanti.

«Ringrazio per questo risultato che viene incontro alle esigenze delle scuole italiane soprattutto la disponibilità e la sensibilità del Ministro Valditara, che recependo le nostre segnalazioni ha dato subito input al Ministero dell’Istruzione e del Merito di avviare un leale e costruttivo confronto con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha reso ieri il proprio parere favorevole sulla possibilità che le scuole proseguano autonomamente nelle procedure di acquisto per l’organizzazione di viaggi d’istruzione, stage linguistici e scambi culturali e per i distributori automatici, senza necessità che le stesse siano qualificate stazioni appaltanti.

Con il provvedimento, le scuole, dall’8 marzo al 30 settembre prossimo, a prescindere dal valore degli affidamenti, potranno continuare a operare autonomamente mentre l’ANAC si è resa disponibile a supportare le scuole con osservazioni preventive su schemi degli atti di gara.

«Il parere oggi diramato a tutti gli Uffici con circolare ministeriale – aggiunge la Consigliera Comunale della Lega di Latina Pina Cochi, membro della Commissione Istruzione del Comune di Latina – offre quindi a tutte le scuole del nostro territorio l’opportunità di tornare ad organizzare i viaggi d’istruzione e le gite didattiche che sono un importante momento formativo ed educativo per i nostri ragazzi. Un momento di crescita personale unito anche alla formazione e all’apprendimento sul posto. Ringrazio dunque il Ministro Valditara per la sensibilità dimostrata e l’onorevole Miele per il lavoro svolto nelle sedi istituzionali».