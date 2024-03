8 marzo, treni del Lazio a rischio per lo sciopero indetto da una sigla sindacale

LATINA – Potrebbe avere ripercussioni sul trasporto ferroviario regionale del Lazio, lo sciopero generale indetto per l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, proclamato dai sindacati di base Usb, Cub, Adl Cobas, Usi e anche dalla Cgil, e promosso dall’associazione Non una di meno (a Roma dalle ore 10 alle ore 14 da piazzale Ugo la Malfa) che riguarderà tutte le categorie, pubbliche, private e cooperative per l’intera giornata, ad accezione del trasporto. Resta dunque escluso il trasporto pubblico locale.

Ferrovie dello Stato ha fatto però sapere con una nota «che una sigla sindacale autonoma ha proclamato uno sciopero generale nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane, dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 8 marzo». Previste quindi le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni su collegamenti e servizi attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Per la Cgil la mobilitazione è indetta “per superare ogni forma di discriminazioni e violenza che colpisce le donne e per affermare un cambiamento culturale dal linguaggio che si apprende, alle tutele e ai diritti che si contrattano nei posti di lavoro, dalle scelte dello Stato sul welfare e sulla rete di contrasto alle violenze, dalla possibilità effettiva di esercitare il diritto di scelta e di autodeterminazione, sulla maternità, sulla condivisione del lavoro di cura, sull’accesso all’istruzione e al lavoro”.