A Latina Scalo c’è “Sporty Party”

LATINA – Sabato 16 marzo a Latina Scalo, presso la parrocchia San Giuseppe Lavoratore guidata da don Nello, si terrà il workshop “Sporty Party”. L’evento, inserito all’interno del progetto “Mediazione Sociale – Recupero Urbano Integrato”, vedrà la partecipazione di varie realtà sportive locali che da anni utilizzano lo sport come strumento di inclusione sociale e di presidio del territorio. Un momento di aggregazione per coinvolgere la comunità e stimolare la collaborazione.

Durante l’evento che si svolgerà nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 17, si svolgeranno diversi laboratori sportivi gratuiti aperti alla cittadinanza e momenti di riflessione e condivisione sul prezioso ruolo svolto dello sport per la riqualificazione del territorio e la coesione sociale. Nello specifico il programma prevede laboratori gratuiti gestiti dalle associazioni: asd Basket Bee, asd Circeo Accademia di ginnastica, asd Inteam, asd Enjoy group e l’Accademia pugilistica Leone.

Dalle ore 16 spazio anche ad una discussione aperta che coinvolgerà le associazioni e i cittadini su sport, comunità e territorio.

La partecipazione è libera e gratuita.

Il progetto “Mediazione Sociale – Recupero Urbano Integrato” è promosso dal Comune di Latina, assessorato ai Lavori Pubblici, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Bando delle Periferie e gestito dalla cooperativa sociale “Il Quadrifoglio”.