A Rimini nuova sconfitta per la Benacquista Latina: 92-73

LATINA – A Rimini ennesima sconfitta per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Nella fase a orologio del campionato di serie A2 i nerazzurri sono stati battuti da una delle squadre più in forma del campionato. Il match si è concluso con il duro punteggio di 92-73, con Gabriele Romeo miglior realizzatore per la Benacquista con i suoi 22 punti personali e 2 assist, seguito da Mayfield con 19 e 4 assist. Con questa sconfitta la salvezza per Latina si fa sempre più difficile.

Il prossimo appuntamento è per sabato 23 marzo alle ore 19:00 al Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri, riceveranno la Flats Service Fortitudo Bologna in occasione della sesta giornata della Fase a Orologio.