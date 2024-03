A Santo Stefano la carica dei 101 ventotenesi

VENTOTENE – Un’ iniziativa rivolta alla comunità, che qualcuno ha scherzosamente definito ‘la carica dei 101’: questo il numero dei ventotenesi, di nascita o di adozione, che ha aderito con entusiasmo e curiosità all’invito pubblico a partecipare alla ‘Prima Giornata della Conoscenza’ promossa dal Commissario Straordinario di Governo Giovanni Macioce domenica 23 marzo. “Questa non è una gita ma una visita al cantiere del futuro museo di Santo Stefano che darà modo a tutti di capire la qualità del lavoro che si sta portando avanti e come si stia procedendo, senza sprechi, senza interruzioni, senza ritardi con l’obiettivo di realizzare un progetto unico al mondo” queste le parole di Macioce alla Comunità riunita nella Sala Consiliare del Municipio, prima di dirigersi verso il porto dove diverse imbarcazioni hanno fatto da spola per permettere alle storiche famiglie ventotenesi insieme a turisti, studiosi e ricercatori appositamente accorsi sull’isola e alle associazioni che qui operano con continuità, di raggiungere Santo Stefano e visitare l’ex carcere borbonico nelle aree già messe in sicurezza, percorrendo a seguire in una magnifica giornata di primavera le antiche strade che segnano il perimetro dell’isola passando dal cimitero, i cui lavori di messa in sicurezza sono conclusi. Suddivisi in gruppi, i visitatori hanno potuto non solo osservare ma anche fare domande e interagire con il Commissario prima di rientrare nel pomeriggio a Ventotene. “Credo che la comunità di Ventotene debba essere sempre più al centro del Progetto di recupero dell’ex carcere borbonico, il mio impegno è comunicare loro con trasparenza e continuità tutti i passaggi della rinascita di Santo Stefano per accompagnarli nella trasformazione di quello che già per i Ventotenesi di oggi, ma soprattutto per i Ventotenesi di domani costituisce un vero e proprio tesoro.”

Visto il successo dell’iniziativa, Macioce ha annunciato un nuovo appuntamento con la Comunità prima dell’estate.