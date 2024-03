Al via la stagione di concerti, mostre e seminari del Conservatorio di Latina

LATINA – E’ stato presentato oggi il programma accademico del Conservatorio di Musica Ottorino Respighi di Latina: 44 concerti, 28 seminari e 8 mostre. La presentazione oggi in Comune a cura del direttore del Conservatorio Gianfranco Borrelli, del vicesindaco di Latina, Massimiliano Carnevale e dall’ideatore di Mad, Fabio D’Achille.

“Un cartellone che testimonia quando impegno ci mettiamo per realizzare eventi di tutti i tipi, sia in ambito musicale che di seminari. Ovviamente ci saranno appuntamenti con la tradizione classica che sono circa la metà, l’altra metà è divisa tra musica antica, elettrica e quella afferente al dipartimento di jazz”, spiega il direttore Borrelli.

“Il Respighi per noi è un fiore all’occhiello – ha detto il vicesindaco Massimiliano Carnevale – e siamo a disposizione per trovare il modo di collaborare sempre meglio e sempre di più”.

Durante i concerti ci saranno esposte, come ormai avviene da anni, le opere di artisti locali organizzate da Mad: “Portare in una università della musica un altro tipo di arte è uno sviluppo e una crescita per tutti”, ha detto Fabio D’Achille

