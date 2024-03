Amedeo Minghi apre ad Aprilia il suo tour “40 anni da 1950”

APRILIA – Salirà sul palco del teatro Europa di Aprilia per la data zero del suo tour “40 anni da 1950” Amedeo Minghi. L’appuntamento è per il prossimo giovedì 21 marzo. In concomitanza con il lancio del suo nuovo singolo dal titolo “Non c’è vento stasera”, Amedeo Minghi si esibirà, affiancato da un sestetto d’archi e da una band, composta da Luca Perroni al pianoforte, Giandomenico Anellino alla chitarra, Alessandro Mazza al basso, Stefano Marazzi alla batteria, e con le voci di Rosy Messina e Giordano Spadafora.

Biglietti al botteghino del Teatro Europa e online su Ticketone e Ciaotickets.