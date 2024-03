Angeli in pista al Sagittario di Latina, con i Diversamente Disabili

LATINA – Non solo Scuola Calcio gratuita e accessibile, ora la Fair Play School Latina, guarda con interesse anche ad altre attività che possano rappresentare un’integrazione dell’offerta per i ragazzi fragili. Il gruppo di Via Helsinky che in tre anni ha raggiunto i cinquanta iscritti, sperimenta la mototerapia.

Il primo evento di una serie, di cui sarà protagonista la scuola creata da Luca Zavatti e Marco Ghirotto, è in programma domani, sabato 16 marzo, al Sagittario con Angeli in pista, inclusione e superamento delle barriere.

Sul circuito a alle porte di Latina, le attività andranno avanti dalle 10 alle 13 grazie alla collaborazione dell’associazione DD diversamente Disabili.

L’iniziativa ha un obiettivo di sport e divertimento, ma anche il significato simbolico di dimostrare che si può spingere in là il limite tra il possibile e l’impossibile come ci ha raccontato per Gr Latina, Luca Zavatti ex della Nazionale di calcio amputati