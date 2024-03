Aprilia, auto a fuoco nella notte. Era stata rubata

APRILIA – I Carabinieri di Aprilia sono intervenuti la scorsa notte dopo una richiesta arrivata al 112 dai Vigili del Fuoco di Latina, in una zona di Aprilia, per il ritrovamento di un’autovettura incendiata andata completamente distrutta. Sul posto, una squadra dei Vigili del Fuoco provvedeva a spegnere l’incendio. Veniva trovata una targa di un veicolo in uso leasing a un cittadino classe 74 domiciliato ad Aprilia il quale veniva contattato e riferiva di aver lasciato il proprio veicolo sotto il suo domicilio, differente dalla zona in cui l’autovettura è andata a fuoco. Lo stesso riferiva di non essere a conoscenza del furto del veicolo, in quanto si trovava fuori dal Comune di Aprilia