Aprilia, donna trovata morta in un capannone, indagini in corso

APRILIA – Il corpo privo di vita di una donna di 44 anni è stato trovato privo di vita nelle scorse ore in un capannone alla periferia della città. Secondo le primissime informazioni, sono stati due cittadini a dare l’allarme al 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri del reparto territoriale e il 118, ma i sanitari hanno solo potuto certificare l’avvenuto decesso. Non si conoscono al momento del cause della morte. Il cadavere è stato identificato e secondo quanto emerso la donna compiva gli anni proprio ieri. Il corpo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.