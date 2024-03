Aprilia, otto pistole, due fucili e coltelli a serramanico: l’arsenale di un 23enne insospettabile

APRILIA – Sette pistole modificate e pronte a sparare e due fucili ad aria compressa anche questi modificati. E’ stato trovato con un arsenale a casa di un 23enne fermato ad Aprilia durante i controlli ad Alto Impatto che hanno visto polizia. carabinieri e guardia di finanza presidiare la città nelle scorse ore.

L’insospettabile è stato fermato da una pattuglia della polizia in Via Carrocceto, il quadrante della città assegnato alla Questura, e ad un controllo della vettura sono spuntate una pistola giocattolo modificata e due coltelli a serramanico. E’ stato per questa questa ragione che l’ispezione si è estesa all’abitazione del giovane dove i poliziotti del commissariato di Cisterna hanno rinvenuto le altre armi.

Il giovane che non era noto alle forze dell’ordine è stato arrestato e le indagini proseguono per comprendere il contesto in cui si muoveva.

Nel corso dell’operazione ad Alto Impatto nel quartiere Vallelata, sempre ad Aprilia, i carabinieri del Nas hanno scoperto all’interno di un’industria dolciaria prodotti scaduti o non conservati correttamente. La struttura era inoltre sprovvista di autorizzazioni in merito allo scarico delle acque reflue. Il titolare, un cittadino romeno di 49 anni, è stato denunciato e sanzionato per un importo complessivo di 5500 euro. I militari hanno anche sequestrato 1500 chili di merce, del valore di almeno 10mila euro. Durante il blitz sono state poi scoperte gravi carenze igienico sanitarie in un’altra attività della zona, per la quale è stata disposta la chiusura.

Durante i controlli delle Fiamme Gialle sono stati sottoposte a controllo due attività commercial e sequestrati circa 400 prodotti non sicuri. Inoltre, i finanzieri hanno effettuato numerosi controlli a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e nel settore del contrabbando di carburante e, complessivamente, sono stati identificati, a vario titolo, 26 persone e controllati sette vetture, riscontrando, tra l’altro, violazioni al codice della strada, con il sequestro amministrativo di un’autovettura e il ritiro di una patente di guida.