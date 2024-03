Botte, minacce e violenza: divieto di avvicinamento alla moglie per un 64enne di Terracina

TERRACINA – Da tempo subiva minacce, vessazioni e percosse, ma nell’ultimo episodio ha deciso di denunciare. I fatti a Terracina dove la Polizia ha eseguito l’Ordinanza che dispone l’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa a carico di un cittadino terracinese, di 64 anni, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, e violenza sessuale ai danni della moglie.

La misura cautelare prende le mosse da un’intensa attività di Polizia Giudiziaria dopo un intervento della volante dell’ottobre 2023 e della querela da parte della donna nella quale erano stati evidenziati una serie di comportamenti violenti messi in atto dal marito fin dal 2021. Gli episodi violenti si erano acuiti nel corso del tempo fino ad arrivare a quell’ultima aggressione, a seguito della quale erano state riscontrate alla vittima lesioni con prognosi di 7 giorni.

Nel corso della denuncia era emerso un vero e proprio clima di terrore in ambito domestico, con la donna da sempre vittima dell’aggressività del marito, tanto da non aver mai potuto esprimere il proprio parere o mostrare la sua disapprovazione, le conseguenze erano botte e minacce. In alcune occasioni la donna è stata costretta ad avere rapporti sessuali completi con il marito sotto la minaccia di essere presa a schiaffi.

Il G.I.P. del Tribunale di Latina, accogliendo la richiesta formulata dalla Procura di Latina ha quindi disposto a carico dell’indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.